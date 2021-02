"Bridgerton"-Autorin fordert mehr Sex-Szenen für Staffel 2

"Bridgerton"-Schöpferin Julia Quinn, von der die achtteilige Roman-Reihe stammt, die dem Netflix-Hit als Grundlage gedient hat, wirkt bei der Serie auch als Beraterin mit und kann zweifellos Einfluss auf den Handlungsverlauf der geplanten zweiten Staffel nehmen.

In einem Interview mit der britischen Zeitung "The Sun" machte sie nun ein Anliegen geltend. Nachdem Phoebe Dynevor und Regé-Jean Page als Daphne Bridgerton und der Herzog von Hastings in der ersten Staffel die Freuden der Liebe entdeckt haben, möchte Quinn, dass die beiden auch in der kommenden zweiten Staffel erneut eine größere Rolle spielen und ihre Sexualität publikumswirksam ausleben.