"Bridgerton" Staffel 2: Stilvoll-witzige Netflix-Ankündigung

Wirklich überraschen kann diese Information die LeserInnen von Julia Quinns "Bridgerton"-Roman-Reihe ja nicht mehr. Da in jedem der acht Bände jeweils eines der Bridgerton-Geschwister im Mittelpunkt steht und sich im zweiten Roman "The Viscount Who Loved Me" eben alles um Anthony Bridgerton dreht, kommt auch Serien-Darsteller Jonathan Bailey in der zweiten Staffel zu dieser Ehre.