Sex-Szene in "Bridgerton": Star sollte Orgasmus haben

Bridgerton 2. Staffel

"Bridgerton“ brach auf Netfix sämtliche Zuseherrekorde und ist nun die meistgesehene Serie der Streaming-Platform. In den ersten 28 Tagen der Veröffentlichung sahen sich weltweit 82 Millionen UserInnen die Serie an, auch wenn mit großer wahrscheinlichkeit nicht alle jede einzelne Folge angesehen haben. Die Historien-Romanze war in 83 Ländern die meistgesehene Serie und schaffte es in allen 190 Ländern, in denen Netflix verfügbar ist, in die Top 10.

Mastermind der Serie ist "Grey’s Anatomy“-Macherin Shonda Rhimes, die bereits eine zweite Staffel bestätigte. Die Dreharbeiten dazu sollen im Frühling beginnen. Die Handlung wird sich dabei auf Daphnes Bruder Anthony (Jonathan Bailey) und dessen Hassliebe zu Kate, eine noch unbekannte Figur, die noch nicht gecastet wurde, fokussieren.