"Bridgerton" Staffel 2: Simone Ashley wird zur Hauptfigur

Der Netflix-Hit "Bridgerton" geht höchst ambitioniert in seine zweite Runde. Bereits kürzlich hat Jonathan Bailey, der Darsteller des Anthony Bridgerton, einen kleinen Ausblick auf die kommende Staffel gegeben und angedeutet, dass wir neue Figuren zu erwarten haben.

Eine von ihnen wurde nun bekanntgegeben. Simone Ashley – bekannt als Olivia Hanan aus der Serie "Sex Education" und ebenfalls aus "Because the Night" – wird Anthonys Love-Interest spielen und dem Lebemann wohl gehörig den Kopf verdrehen, sobald sich der reichlich selbstbewusste und leichtlebige älteste Bridgerton-Spross in Staffel 2 auf die Suche nach der passenden Ehefrau begibt.