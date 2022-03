"Bridgerton"-Staffel 3: Das wissen wir bereits darüber

Rückt Penelope ins Zentrum?

Wir dürfen also auf jeden Fall acht Staffeln erwarten, doch womöglich wird nun eine andere Liebesbeziehung als so wichtig eingestuft, dass sie bereits in der kommenden Staffel erzählt werden soll. Immerhin ist Penelope Featherington (Nicola Coughlan) immer mehr ins Zentrum gerückt und hat schwere Rückschläge einstecken müssen. Wir wären also sehr gespannt, wie es mit ihrer heimlichen Schwärmerei für Colin (Luke Newton) weitergeht.

Die Vorarbeiten für Staffel 3 wurden jedenfalls bereits aufgenommen, doch über die geplante Story herrscht noch strengstes Stillschweigen. Wir können also bis auf Weiteres unseren persönlichen Vorlieben und Wunschvorstellungen nachhängen, da noch alles möglich zu sein scheint.

"Bridgerton" ist mit den beiden bisherigen Staffeln auf Netflix verfügbar.