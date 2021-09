"Bridgerton": Dieses Alternativ-Ende war für Staffel 1 geplant

Penelope hoch im Kurs

Doch eigentlich war das ehrgeizige Mädchen Cressida zunächst als Lady Whisteldown vorgesehen und es wurde sogar eine entsprechende Enthüllungs-Szene gedreht. Doch dann merkten die Autoren, dass Penelope – vor allem auch in Hinblick auf Staffel 2 – die bessere Kandidatin abgab und änderten wieder alles. Somit blieben sie jener Auflösung des Pseudonyms treu, die auch in Julia Quinns "Bridgerton"-Buch-Reihe geboten wird.

"Es ist sehr befriedigend, was Penelope in der kommenden Staffel alles widerfahren wird" merkt Coughlan noch geheimnisvoll an und macht richtig Lust auf die neuen Folgen, die leider nicht vor 2022 auf Netflix starten werden.