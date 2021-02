"Bridgerton": Das habt ihr über die Netflix-Serie nicht gewusst

Genau koordinierte Sex-Szenen

Die Sex-Szenen in "Bridgerton“ wurden mithilfe einer Intimitäts-Koordinatorin immer wieder geprobt, bevor es schließlich zu den Aufnahmen kam. "Wir gingen an die intimeren Szenen so ran, als wären es Stunts. Wir haben die Abläufe festgelegt und hatten Yoga-Bälle zum Entspannen, weshalb man sich nie benutzt gefühlt hat. Ich habe mit Regé sehr oft geprobt, sodass wir beide genau wussten, was wir taten. Es war ein sehr pragmatischer Zugang. Es ist jedoch etwas vollkommen anderes, wenn ich alleine vor der Kamera stehe“, sagte Dynevor im Interview mit "Glamour" in Bezug auf ihre Sex-Szene.