Die Korsagen sind geschnürt, die Perücken sitzen, der Tee ist frisch aufgebrüht: Der Dreh zu "Bridgerton-"Staffel 4 hat begonnen ! In den kommenden Monaten wird die Geschichte rund um Benedict Bridgerton ( Luke Thompson ) und seiner mysteriösen Herzensdame Sophie Baek ( Yerin Ha ) in London auf Film gebannt. Wird sie den ewigen Junggesellen bekehren?

Für die kommenden Staffeln ist zudem die Studiofläche deutlich angewachsen: In den vergangenen acht Monaten wurde ein neues Studiogelände in den Shepperton Studios bei London gebaut. Um die "Bridgerton"-Welt noch detailreicher und authentischer darstellen zu können, sind dort auf der enormen Fläche von rund 2 Acres (circa 8.000 Quadratmeter) Nachbauten und ganze Straßenzüge im Georgianischen und Regency-Stil entstanden.

Worum geht es in "Bridgerton"-Staffel 4?

In Staffel 4 stößt Katie Leung hinzu, die als Lady Araminta Gun gecastet wurde, eine zweifache Witwe, deren zwei Töchter, Rosamund Li (Michelle Mao) und Posy Li (Isabella Wei) neu auf dem Heiratsmarkt sind. Die ältere Schwester Rosamund ist wunderschön, eitel und will es ihrer kritischen Mutter unbedingt recht machen. Für Rosamund kommt nur Benedict als geeigneter Ehemann in Frage, und sie will sich von niemandem aufhalten lassen. Posy hingegen rückt zumeist in den Hintergrund, außer sie tritt mit ihrer überfreundlichen und gesprächigen Art mal wieder in diverse Fettnäpfchen.

Daneben wird der Hauptcast um die bereits aus früheren "Bridgerton"-Staffeln bekannten Darsteller:innen Emma Naomi (Alice Mondrich) und Hugh Sachs (Brimsley) erweitert.