Bei diesem Gedanken wird Britney Spears schlecht

In dem Buch schreibt die Sängerin unter anderem auch über die Vormundschaft, der sie dreizehn lange Jahre unterstand. 2008 war sie entmündigt worden, ihr Vater, Jamie Spears (71), wurde als Vormund eingesetzt.

"Dreizehn Jahre sind vergangen, in denen ich mich wie ein Schatten meiner selbst fühlte", schreibt die heute 41-Jährige in einem Auszug aus "The Woman In Me", der "People" vorliegt. Wenn sie nun daran zurückdenke, "dass mein Vater und seine Partner für so lange die Kontrolle über meinen Körper und mein Geld hatten, wird mir schlecht".

Man solle laut Spears nur einmal daran denken, wie viele ihrer männlichen Kollegen ihr Geld verspielt und mit Drogenmissbrauch oder psychischen Problemen gekämpft hätten. "Niemand hat versucht, ihnen die Kontrolle über ihren Körper und ihr Geld zu nehmen. Ich habe nicht verdient, was mir meine Familie angetan hat."