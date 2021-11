Basiert "Bruised" von Halle Berry auf einer wahren Geschichte?

Basiert die Geschichte auf einer wahren Begebenheit?

Der Film von Berry begeistert mit vielen Details und Auftritten von realen MMA-Stars wie Valentine Shevchenke (zu sehen als Lucis "Lady Killer" Chavez), wodurch sich sicherlich viele ZuseherInnen fragen, ob es Jackie Justice wirklich gab. "Bruised" basiert aber auf keiner realen Person, die Geschichte ist fiktiv.

Die Kampfszenen werden allerdings so realistisch wie möglich dargestellt, da Berry alle Kämpfe selbst austrug und dafür acht Monate lang Boxen, Capoeira, Muay Thai, Jujuitsu und Judo trainierte. Beim Dreh brach sich die Schauspielerin sogar mehrere Rippen, wie sie "Women's Health" verriet. "So alt wie ich zu sein, und seinen Körper so ans Limit zu bringen, hat mich daran erinnert, dass das Alter nur eine Zahl ist. (...) Ich war noch nie so gesund und fit wie jetzt. Dieser Film hat mir geholfen, das zu verstehen", so die 55-Jährige.

Hilfe für die realen Kämpfe erhielt Berry von ihrem Co-Star Shevchenko, die im Nachhinein laut "MMAFightingonSBN" von der Schauspielerin schwärmte: "Sie hat so viel Power."