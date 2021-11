Achtung, dieser Artikel enthält Spoiler zur ersten Staffel von "True Story".

Kommt eine zweite Staffel?

"True Story" wurde eigentlich als Miniserie auf Netflix geplant. Aufgrund des Erfolges in den Streaming-Charts könnte aber eine Fortsetzung folgen – offiziell bestätigt wurde bisher nichts. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine Miniserie eine weitere Staffel erhält: Die ursprünglich als Miniserie geplante HBO-Serie "Big Little Lies" erhielt neue Folgen und auch die HBO-Serie "Mare of Easttown" könnte aufgrund der großen Beliebtheit weitergehen.

Da Harts Miniserie einen guten Abschluss fand, könnte es in der zweiten Staffel um neue Charaktere gehen. Eine weitere Option wäre natürlich, dass die polizeilichen Mordermittlungen Kid hinter Gitter bringen.

Die Miniserie "True Story" ist auf Netflix zum Streamen verfügbar.