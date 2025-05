Seit im Dezember 2024 bekannt wurde, dass Disney ein Revival der Kult-Serie "Malcolm mittendrin" plant, warten Fans gespannt auf den Start der neuen Folgen im Mini-Serien-Format. Im Interview mit dem Magazin "People" hat Bryan Cranston (69) nun verraten, was er so daran geliebt hat, wieder in die Rolle des Familienvaters Hal zu schlüpfen, der sich mit seinem Sohn Malcolm, dessen Brüdern und seiner Ehefrau Lois herumschlagen muss.

"Es war so schön, wieder in die Rolle von Hal zu schlüpfen - ich habe ihn vermisst", sagte Cranston nun kürzlich. "Es ist fast 20 Jahre her, seit wir uns verabschiedet haben. Und er ist ein lieber, liebenswerter Mann. Er ist wirklich ein liebenswerter Kerl, und es hat Spaß gemacht, meine ganze Familie wiederzusehen. Es war großartig."

Darum geht es in den neuen Folgen

Die Kult-Sitcom "Malcolm mittendrin" ist in den USA erstmals im Jahr 2000 ausgestrahlt worden und lief bis 2006. Im Dezember 2024 wurde bekannt, dass vier neue Episoden geplant sind, wie Disney+ damals auf Instagram verkündete. Malcolm und dessen Tochter werden in den geplanten Folgen in ein familiäres Chaos hineingezogen, als Hal und Lois die Anwesenheit Malcolms bei Feierlichkeiten zu ihrem 40. Hochzeitstag verlangen, hieß es vorab.

In der Revival-Mini-Serie dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit den meisten der bekannten Charaktere freuen. Frankie Muniz (39) kehrt in die Titelrolle in "Malcolm mittendrin" zurück. Bryan Cranston und Jane Kaczmarek (69) sind erneut als die Eltern Hal und Lois zu sehen. Christopher Masterson (45) und Justin Berfield (39) werden für die Sitcom-Rückkehr von Disney+ erneut in ihre Rollen von Francis beziehungsweise Reese schlüpfen. Der Schauspieler von Dewey wird hingegen ersetzt. Statt Erik Per Sullivan (33) übernimmt Caleb Ellsworth-Clark die Rolle.