Beim Revival der Kult-Sitcom "Malcolm mittendrin" gibt es angeblich eine große Änderung im Cast. Erik Per Sullivan (33) soll laut "Variety" nicht als Dewey zurückkehren. Stattdessen wird Caleb Ellsworth-Clark, bekannt aus "The Expanse", die Rolle in dem vier Episoden umfassenden Revival übernehmen, wie das Branchenportal berichtet.

Dass Per Sullivan nicht zu der Serie zurückkehrt, ist dem Bericht zufolge "nicht überraschend". Er soll die Schauspielerei nach dem Ende von "Malcolm mittendrin" im Jahr 2006 weitgehend aufgegeben haben. Zuletzt war er 2010 in dem Spielfilm "Twelve" zu sehen. Auch bei Reunions der Serienstars war er in den vergangenen Jahren schon nicht anwesend.