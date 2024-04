Frankie Muniz (38) war zwischen 2000 und 2006 der Titelheld und unangefochtene Star der Sitcom "Malcolm mittendrin". Dennoch gibt es zwei Folgen, in denen Muniz nicht auftaucht. Warum das so ist, verriet der ehemalige Kinderstar jetzt in "I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!". Der US-Amerikaner ist derzeit Teilnehmer der australischen Version von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".

Schuld an der Abwesenheit von Frankie Muniz war demnach das toxische Verhalten zweier Regieassistenten am Set der Sitcom, wie ein Ausschnitt zeigt. "Jeder hatte so viel Angst, sich zu wehren, wenn bestimmte Leute kontrollierend, unhöflich oder respektlos waren. Es war, als ob sie wie auf Nadeln laufen würden", sagte Muniz am Lagerfeuer in Südafrika, wo das australische Dschungelcamp gedreht wird.