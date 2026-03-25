Doku und große Tour folgen

Das Comeback-Konzert ist der Auftakt für eine große Welttournee von BTS, die am 9. April beginnt. Sie führt die Gruppe nach Nord- und Südamerika, Europa, Australien und in weitere asiatische Länder. Der letzte Auftritt ist bislang für den 14. März 2027 in der philippinischen Hauptstadt Manila geplant. Für Deutschland sind bislang zwei Shows angesetzt: Am 11. und 12. Juli 2026 tritt die wohl bekannteste K-Pop-Band in der Allianz Arena in München auf. Laut "New York Times" könnten die Einnahmen der Tour Schätzungen zufolge sogar die mehr als zwei Milliarden US-Dollar an Ticketverkäufen von Taylor Swifts "Eras"-Tour übertreffen.