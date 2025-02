"Deadline" will auch erfahren haben, dass bald ein Writers Room eröffnet werden soll und deutet dies als "Zeichen dafür, dass Hulu und die Studios hohe Erwartungen an das Projekt haben, das in Serie gehen soll." Ob weitere Mitglieder der Original-Besetzung Teil des Casts werden, ist noch nicht bekannt, gilt aber als wahrscheinlich.

Auch die Produzenten der Original-Serie sind dabei

Als Produzenten zeichnen Gellar, Zhao und die Zuckermans verantwortlich sowie die Executive Producers der Originalserie, Gail Berman (68), Fran Kuzui und Kaz Kuzui. Auch Dolly Parton (79), deren Firma Sandollar das Original produzierte, soll als ausführende Produzentin der Pilotfolge an Bord sein.

Sarah Michelle Gellar hatte im Gespräch mit Drew Barrymore (49) im Dezember letzten Jahres erst eine Rückkehr der Erfolgsserie nicht mehr ausgeschlossen. In der Talkshow sagte sie: "Wenn man die 'Sex and the City'-Nachfolgeserie 'And Just Like That' und 'Dexter' sieht und erkennt, dass es Möglichkeiten gibt, es zu tun, dann denkt man definitiv: 'Na ja, vielleicht'.