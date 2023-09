Sie war eine der ganz großen Kultserien der (späten) 1990er-Jahre, die bis heute nichts an Strahlkraft, Qualität, Faszination und auch Spaß eingebüßt hat: "Buffy The Vampire Slayer" (deutscher Titel: "Buffy – Im Bann der Dämonen") etablierte quasi im Alleingang die Mystery-Gattung für ein junges Publikum, verwebte unterschiedliche Genres zu einem zuvor noch nie da gewesenem (Serien-)Potpourri an Stilrichtungen, dramaturgischen und visuellen Experimenten, dreidimensionalen Charakteren, hochtalentierten Darsteller:innen und der damals vollkommen neuen Idee, Übernatürliches in Form von alltäglichen Metaphern der Zielgruppe näherzubringen.

Bis heute reihen Kritiker:innen "Buffy" regelmäßig unter die besten Serien aller Zeiten.