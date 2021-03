Die 12 besten Serien der 90er-Jahre

Emergency Room (1994-2009)

Krankenhausserien gibt es zwar schon seit den 1960er-Jahren, aber noch nie war der Alltag der Ärzt*innen so dramatisch, so hektisch, so fesselnd und so realistisch inszeniert worden wie in "Emergency Room": Da fliegen krachend die Flügeltüren zur Notaufnahme auf und Rettungssanitäter eilen mit einer Patiententrage durch den kalten Flur. Da rennen Weißkittel umher, rufen sich Diagnosen zu und legen zwischen Tür und Angel einen Endotrachealtubus, während sie schon in Gedanken die lebensrettende OP durchgehen. Dass wir überhaupt wissen, was ein Endotrachealtubus ist – auch das haben wir "Emergency Room" zu verdanken, jener bahnbrechenden Serie, die während ihrer 15 Staffeln 23 Emmys und einen Golden Globe für sich beanspruchen konnte und Stars wie George Clooney oder Julianna Margulies hervorbrachte.

"Emergency Room" arbeitet mit rasanten Schnitten, wackeligen Handkameras und atmosphärisch dichten Storyplots, die auch vor moralischen und ethischen Fragestellungen nicht zurückschrecken und dabei gerne eine spannende Reise in den Graubereich unternehmen. Die Ärzt*innen selbst sind überarbeitete, nicht immer freundliche Menschen, keine Götter in Weiß. Regiert in "Grey's Anatomy" das kitschige Melodram, wird "Emergency Room" durch unbequeme Authentizität bestimmt. Die vielleicht größte Errungenschaft: Das hohe Niveau konnte bis zur letzten Episode 2009 durchgehend gehalten werden.

