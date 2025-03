In der kommenen Serie "Call My Agent Berlin" (so der vorläufige Arbeitstitel) von Disney+ wird die Geschichte der Schauspielagentur "Stern" und ihrer Agenten und Agentinnen erzählt. Sie managen die Launen und Allüren ihrer prominenten Klienten und Klientinnen - und diese Namen können sich sehen lassen: Moritz Bleibtreu, Nilam Farooq, Iris Berben, Veronica Ferres, Samuel Finzi, Katja Riemann, Heiner Lauterbach, Frederick Lau, Heike Makatsch, Emilia Schüle, Kostja Ullmann, Jürgen Vogel, Christian Ulmen, Alicia von Rittberg, Max von der Groeben und Florence Kasumba . Der Launch der Serie ist im Herbst 2025 geplant.

Darum geht es in "Call My Agent Berlin"

Willkommen in der Schauspielagentur "Stern", wo Stars und Dramen Hand in Hand gehen. Hier kämpfen die Agentinnen und Agenten um die Zukunft der erfolgreichsten Schauspielagentur des Landes. Nach dem plötzlichen Tod des Gründers Richard Stern steht alles auf dem Spiel: Die Agentur steht kurz vor der Pleite, so muss die Belegschaft in kürzester Zeit neue Talente gewinnen und bestehende Stars halten sowie gekonnt vermitteln, um die eigene Existenz zu retten. Die Agentur ist das pulsierende Herz der Serie.

Während berühmte Schauspieler und Schauspielerinnen durch die Flure laufen und in jeder Folge reale Stars auftreten, kämpfen die Agentinnen und Agenten hinter den Kulissen. Sie sind Meister der Manipulation und gehen für ihre Klienten durchs Feuer. Verrat, Liebe, Familie und Freundschaft mischen sich zu einem explosiven Cocktail, der die Grenzen zwischen Beruflichem und Privatem sprengt. Jeder Kampf bringt die Agentur näher an den Triumph – oder den Ruin...