Worum geht's in Staffel 5?

Da in Staffel 1 bis 4 die ersten drei Bücher der Reihe von Volker Kutscher behandelt wurden, kann man davon ausgehen, dass für die neuen Folgen das vierte Buch "Die Akte Vaterland" adaptieren wird. Darum geht's:

Juli 1932, die Berliner Polizei steht vor einem Rätsel: Ein Mann liegt tot im Lastenaufzug von "Haus Vaterland", dem legendären Vergnügungstempel am Potsdamer Platz, und alles deutet darauf hin, dass er dort ertrunken ist.

Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) hat schon genug Ärger. Seine Ermittlungen gegen einen mysteriösen Auftragsmörder treten seit Wochen auf der Stelle, seine große Liebe Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) fängt als Kommissaranwärterin am Alex an – ausgerechnet in der Mordkommission. Und der Tote vom Potsdamer Platz scheint Teil einer Mordserie zu sein, deren Spur weit nach Osten führt.