CANCELED: Diese US-Serien wurden eingestellt oder enden 2019

The Gifted: US-Sender: Fox, Deutsch: Amazon Prime (Staffel 1), nach der zweiten Staffel eingestellt.

The Good Cop: von Netflix nach der ersten Staffel eingestellt.

Homeland: US-Sender: Showtime, Deutsch: Amazon Prime, endet nach der 2019 kommenden achten Staffel.

House of Cards: Originalsender: Netflix, Deutsch: Sky, nach der 6. Staffel beendet.

Into the Badlands: US-Sender: AMC, Deutsch: Amazon Prime, endet mit der dritten Staffel.

iZombie: US-Sender: The CW, Deutsch: Netflix, Amazon Prime, Ende nach in den USA gerade laufenden fünften Staffel.

Jane the Virgin: US-Sender: The CW, Deutsch: Netflix, endet nach der in den USA noch laufenden fünften Staffel.

Killjoys: US-Sender: Syfy, Deutsch: Amazon Prime, Netflix; endet nach der 2019 kommenden fünften Staffel.

The Last Ship: US-Sender: TNT, Deutsch: Amazon Prime, nach der fünften Staffel beendet.

Legion: US-Sender: FX, Deutsch: Amazon Prime, MagentaTV; die dritte und letzte Staffel der Marvel-Serie startet in den USA am 24. Juni 2019.

The Man in the High Castle: Die Mystery-Serie wird von Amazon Prime mit der kommenden vierten Staffel abgeschlossen.