RENEWED: Diese US-Serien gehen 2019 in die nächste Staffel

Claws: US-Sender: TNT, hierzulande sind zwei Staffeln in englischer Originalsprache bei Amazon Prime zu sehen, die 3. Staffel der Crime-Comedy rund um ein Nagelstudio in Florida startet in den USA am 9. Juni 2019.

Cobra Cai: Die Serien-Fortsetzung des Hollywood-Klassikers "Karate Kid" wurde von Youtube um eine 3. Staffel verlängert.

Condor: US-Sender: Audience Network, Deutsch: MagentaTV, die Agentenserie wurde um eine 2. Staffel verlängert.

Die Conners: US-Sender: ABC, Deutsch: Amazon Prime, die Nachfolgerserie von "Roseanne" wurde um eine 2. Staffel verlängert.

The Crown: von Netflix um eine 3. Staffel verlängert.

Curb Your Enthusiasm: US-Sender: HBO, in englischer Originalsprache bei Amazon Prime zu sehen, die hierzulande auch als "Lass es, Larry" bekannte Comedy-Serie, in der US-Comedian Larry David sich selbst spielt, geht schon in die 10. Staffel.

The Deuce: US-Sender: HBO, Deutsch: Sky, verlängert um eine dritte und letzte Staffel.

Designated Survivor: von Netflix um eine 3. Staffel verlängert.

Disenchantment: von Netflix um 20 Episoden und damit zwei Staffeln verlängert, damit sind bereits vier Staffeln der Serie gesichert.

Doctor Who: Originalsender: BBC, Deutsch: Amazon Prime, um eine 12. Staffel verlängert.

Dynasty: US-Sender: The CW, Deutsch: Netflix, der Reboot des "Denver-Clans" (der nicht mehr in Denver spielt) geht in die 3. Runde.

Empire: US-Sender: Fox, Deutsch: Amazon Prime (teilweise nur mit dt. Untertiteln), verlängert um eine 6. Staffel.

The End of The F***ing World: Die Serie wird von Netflix mit einer zweiten Staffel fortgesetzt.

The Expanse: Die Sci-Fi-Serie wird von Amazon Prime mit einer 4. Staffel fortgesetzt, nachdem sie vom US-Sender Syfy nach der 3. Staffel abgesetzt wurde.