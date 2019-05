SERIEN-KALENDER: Diese Serien starten im Mai 2019

CATCH-22, Staffel 1 (Hulu)

Die erste Staffel der Kriegssatire, die ein wenig an "M.A.S.H." erinnert, ist ab 17. Mai bei Hulu zu sehen. Die sechsteilige Miniserie basiert auf dem gleichnamigen Buch von Joseph Heller. Im Mittelpunkt steht der Air-Force-Pilot John Yossarian (Christopher Abbott), der im Zweiten Weltkrieg seinen Kriegsdienst so schnell wie möglich hinter sich bringen will, aber in die Mühlen der Armee-Bürokratie gerät. In der Rolle von Lieutenant Scheisskopf feiert in der Serie auch George Clooney sein TV-Comeback.

Wann und wo die Serie hierzulande zu sehen sein wird, ist bisher nicht bekannt. Amazon Prime könnte jedoch ein guter Tipp sein, weil dort auch Hulu-Serien wie "Future Man" laufen.