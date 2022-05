Die Filme im Wettbewerb und ihre Stars

Insgesamt 21 Filme aus allen Herrenländern treten 2022 in den Wettbewerb um die Goldene Palme. Die USA sind unter anderem mit den Filmen "Stars at Noon" von Claire Denis (76), "Showing Up" von Kelly Reichardt (58) und der brasilianischen Co-Produktion "Armageddon Time" von James Gray (53) vertreten. Deutschland taucht dieses Jahr lediglich bei zwei Werken als Co-Produzent auf: dem Thriller "Holy Spider" (neben Dänemark, Frankreich und Schweden) sowie dem Drama "Pacifiction - Tourment sur les îles" (neben Frankreich, Portugal und Spanien).

Für reichlich internationale Strahlkraft wird wieder gesorgt sein. Etwa dank der Rückkehr von Bodyhorror-Ikone David Cronenberg (79) und dessen Film "Crimes of the Future", der Kristen Stewart (32), Viggo Mortensen (63) und Léa Seydoux (36) vereint. "Armageddon Time" wartet derweil mit dem Oscar-Gespann Anne Hathaway (39) und Anthony Hopkins (84) auf. Und auch von dem Besuch von Michelle Williams (41, "Showing Up"), Margaret Qualley (27, "Stars at Noon"), Woody Harrelson (60, "Triangle of Sadness") und Marion Cotillard (46, "Frère et sœur") darf zumindest ausgegangen werden.