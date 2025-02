Anthony Mackie bekommt es als Nachfolger von Steve Rogers in "Captain America: Brave New World" mit einem Bösewicht zu tun, der im Geheimen die Fäden zieht und auf höchster politischen Ebene für eine Krise nach der anderen sorgt. Dass sich der neue US-Präsident in Gestalt von Ex-General Thunderbolt Ross (Harrison Ford) dann auch noch in den Red Hulk verwandelt, macht die Sache für den geflügelten Superhelden nicht leichter. Natürlich bewältigt er dennoch alle Herausforderungen. Doch was erwartet ihn ganz zuletzt – vorausgesetzt, dieser MCU-Film hält noch eine Post-Credit-Szene bereit?