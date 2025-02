Der Captain ist wieder da, obwohl man ihn inzwischen nicht mehr First Avenger nennen kann, weil die Ordnungszahl sich eher im zweistelligen Bereich bewegt. Sam Wilson aka. The Falcon hat sich ja 2021 in der MCU-Serie "The Falcon and the Winter Soldier" endgültig dazu entschieden, Steve Rogers Nachfolge anzutreten und den legendären Schild übernommen. Höchste Zeit somit, dass Anthony Mackie nun endlich mit "Captain America: Brave New World" seinen eigenen Kinofilm erhält. Dabei setzt er die in der Serie begonnene Zusammenarbeit mit dem Sidekick Joaquin Torres (Danny Ramirez) fort.