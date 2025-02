"The Falcon and the Winter Soldier" leitet zu neuem Marvel-Kinofilm über

"Captain America: Brave New World" setzt direkt die 2021 auf Disney+ erschienene Marvel-Serie "The Falcon and the Winter Soldier" fort. Zur Erinnerung: In ihr bekamen es Falcon (Anthony Mackie, 46) und der Winter Soldier (Sebastian Stan, 42) mit einer Anarchisten-Gruppe zu tun, die durch das sogenannte Super-Soldaten-Serum übermenschliche Kräfte erlangt hatte. Jenes Serum verwandelte einst auch Steve Rogers (Chris Evans, 43) in Captain America.

Steve Rogers hing bekanntermaßen bereits in "Avengers: Endgame" sein Vibranium-Schild für immer an den Nagel. Doch wer würde im MCU sein Nachfolger werden? Am Ende von "The Falcon and the Winter Soldier" war klar: Steve Rogers' guter Freund und Sidekick Sam Wilson/Falcon übernimmt als neuer Captain America.