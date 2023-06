14 Jahre und viele Pixar-Filme später gibt es nun eine erfreuliche Nachricht zu verkünden: Die Figur des Carl Fredricksen kehrt in einem Kurzfilm zurück. Das Werk trägt den Titel "Carl's Date" und erlebte in der Vorwoche seine Premiere in etlichen US-Kinos. Obwohl es nur ein Kurzfilm ist, gibt es selbstverständlich auch einen Trailer dazu: