Der Zeitstrahl der Fan-Theorie springt dann schnell ins Jahr 2100, wo Menschen und Maschinen zusammen gegen die immer schlauer werdenden Tiere kämpfen (siehe "Oben"). Schließlich bekämpfen aber auch die Maschinen die Menschheit, was erklären würde, wieso es in den "Cars"-Filmen keine Menschen mehr gibt. Weitergeführt wird diese These von "Wall-E", wo Menschen schon seit Jahrhunderten nicht mehr auf der Erde wohnen können.

Wall-Es einziger Freund ist übrigens eine Assel, die offenbar als einziges Lebewesen überleben konnte. Das führt wiederum zu den Insekten in "Das große Krabbeln". Am Ende von "Wall-E" kehren die Menschen wieder zurück zur Erde, doch wie "Die Monster Uni" zeigt, sind einige davon in den Jahren 4500-5000 zu Monstern mutiert.

Sie müssen eine Co-Existenz erst erlernen – und dass Freude die meiste Energie bringt, kommt nicht von irgendwo: Diese These wird schon in "Alles steht Kopf" gut gezeigt. Rileys unsichtbarer Freund darin deutet ebenfalls auf die Monster aus "Die Monster AG" hin.

Die Türen zu den verschiedenen Haushalten in der Monster-Welt sind übrigens Zeitmaschinen, die uns wieder zurück zum Anfang von "Merida" bringen, wo diese Türen ebenfalls ein wichtiger Aspekt der Handlung sind. Es scheint ein Kreislauf zu sein, der sich schließlich nur um eine einzige Figur dreht: Boo aus "Monster AG", die in all den Jahren ihr blaues Lieblingsmonster Sully sucht – und zur alten Hexe in "Merida" wird.

Alle, die diese Menge an Informationen erst einmal verarbeiten müssen, und Lust auf eine detaillierte Erklärung aller Zusammenhänge haben, sollten sich mit diesem Video in die Tiefen des möglichen PCUs stürzen: