Platz 15: Luca (2021)

IMDb-Ranking: 7,4/10

Ein bezaubernder, familienfreundlicher und optisch überwältigender Liebesbrief an Italien, der bei all der bunten Unterhaltung auch noch die wichtige Message der Toleranz und Akzeptanz übermittelt. So leuchtend und bezaubernd die Filmkulisse ist, so sehr ist sie auch das Problem des Films: Sie überschattet die Story, die nicht ganz so emotional ist wie in anderen Pixar-Filmen. Die Lebensfreude des Streifens geht aber trotzdem auf den/die ZuschauerIn über. Tipp: Im Sommer anschauen!