Ein Mädchen wird von seinen Mitschülern schikaniert und nimmt furchtbare Rache. Das ist die Kürzestfassung zu Stephen Kings Erstlingsroman „Carrie“ , der bereits mehrfach verfilmt wurde. Doch nun kommt etwas Neues: Die klassische Coming-of-Age-Geschichte wurde vom visionären Showrunner Mike Flanagan (Midnight Mass, The Haunting of Hill House) erstmals als Fernsehserie für Amazon Prime Video adaptiert. In der Titelrolle der Carrie White ist Summer H. Howell zu sehen – ausgewählt nach einem umfangreichen Casting mit fast 1.500 Schauspielerinnen. Zur Einstimmung der Trailer :

Was ist das Neue an dieser „Carrie“?

Die Außenseiterin Carrie White (Summer H. Howell) hat ihr ganzes Leben hinter den Mauern ihres Zuhauses verbracht – abgeschirmt von ihrer überfürsorglichen Mutter Margaret (Samantha Sloyan). Als der plötzliche, viel zu frühe Tod ihres Vaters sie in das gnadenlose Ökosystem einer öffentlichen Highschool katapultiert, muss Carrie sich einem viralen Mobbing-Skandal stellen, der die Schulgemeinschaft spaltet. Während sie dem unerbittlichen Druck und der beiläufigen Grausamkeit des Social-Media-Zeitalters zu trotzen versucht, erwachen in ihr mysteriöse telekinetische Kräfte, die immer stärker werden.

Die auf acht mitreißende Episoden angelegte Serie erweitert Stephen Kings Kultroman, vertieft seine Figuren und Konflikte und zeigt, wie scheinbar kleine alltägliche Entscheidungen schließlich zu einer einzigen, erschütternden Nacht führen. Daraus entsteht eine spannende und zutiefst menschliche Geschichte über Mitgefühl und Grausamkeit – und darüber, ob hier die Entstehung einer Heldin, eines Monsters oder von etwas weitaus Komplexeren zu beobachten ist.