"Cars on the Road" bietet die Möglichkeit, Hook und McQueen zu sehen, wie sie ihre Freundschaft bei einem weiteren Abenteuer vertiefen. Die Serie kehrt auch zu den Wurzeln des Franchise zurück, wobei der Schwerpunkt auf der Bedeutung all dessen liegt, was zwischen den Rennen passiert, und nicht auf den Rennen selbst.

Auch die kreativen Köpfe der Pixar-Filme werden wieder mit an Bord sein. Die Regisseure von "Cars", Bobby Podesta, und "Cars 3", Brian Fee, werden bei manchen Episoden von "Cars on the Road" Regie führen.

Die neunteilige Serie "Cars on the Road" läuft ab dem 8. September auf Disney+.