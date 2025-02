Was passiert zum Finale in der spannenden Netflix-Miniserie, bei der eine elektronische Haushaltshilfe zum Monster wird?

Auf Netflix wurde mit "Cassandra" nun ein deutscher ScFi-Thriller im Retro-Look veröffentlicht. Im Zentrum steht Familie Prill, bestehend aus Samira (Mina Tander), ihrem Ehemann David (Michael Klammer) und den gemeinsamen Kindern Fynn (Joshua Kantara) und Juno (Mary Tölle). Sie sind soeben in ein Haus mit dem Charme der 1970er-Jahre eingezogen, wo es vor technischen Gerätschaften nur so wimmelt. Eher unabsichtlich aktivieren sie einen seit 50 Jahren stillgelegten Haushaltsroboter. Das künstliche Wesen mit dem Bildschirm-Gesicht und der Stimme von Lavinia Wilson erweist sich ja zunächst als sehr hilfreich, offenbart jedoch allmählich eine immer dunklere Seite. Wie geht diese dramatische Konfrontation zwischen Menschen und Maschine aber eigentlich aus? Wir wollen euch in dem folgenden Artikel das Ende von "Cassandra" erklären und zunächst ihre Herkunftsgeschichte näher beleuchten.

Was ist Cassandras Hintergrundgeschichte? Bereits am Ende von Folge 1 haben wir ja gesehen, dass Cassandra einer realen Person nachempfunden ist. Durch Rückblenden ins Jahr 1971 (einmal sogar bis 1964) wurden dann immer mehr Details über diese Frau offenbart: Als sie herausfindet, dass ihr Mann eine Affäre hat, stürzt sie das in eine Krise. Außerdem begeht ihr Sohn wenig später ein schweres Verbrechen, das sie vertuscht. Die echte Cassandra ist dann 1972 offiziell an einer unheilbaren Krebserkrankung verstorben. Ihr Mann Horst und ihr Sohn starben hingegen 1973 bei einem Autounfall. Horst leitete die Firma OBB Medizintechnik – ein Unternehmen, welches Krankenhäuser in der BRD mit Geräten und Produkten auf dem neuesten Stand der Technik versorgte. Man arbeitet vor allem an einem ebenso ehrgeizigen wie fragwürdigen Projekt, das den Tod besiegen soll und für das sich Cassandra als menschliches Versuchsobjekt zur Verfügung stellt. So ermöglicht OBB der todkranken Frau eine besondere Form des Überlebens, indem ihr Verstand und Bewusstsein elektronisch abspeichert werden. Immerhin hat fast 10 Jahre zuvor auch eine OBB-Untersuchungsmethode mit sogenanntem Vektorschall Cassandras ungeborenes Kind fatal geschädigt und bei ihr Krebs verursacht.

© Sasha Ostrov / Netflix Szene aus "Cassandra"

Warum handelt Cassandra so rücksichtslos? Samira, die nach dem Selbstmord ihrer psychisch kranken Schwester ohnehin traumatisiert ist, wird von Cassandra immer wieder in Panikattacken getrieben und der Roboter erklärt ihr ganz offen die Feindschaft. Cassandra beansprucht die neue Familie nämlich für sich und empfindet deren Mutter als Konkurrentin, die ausgeschaltet werden muss. Sie bringt es schließlich so weit, dass Samira zur Beobachtung in ein psychiatrisches Therapiezentrum eingewiesen wird. Sobald die zwei Kinder mit dem Vater dann alleine sind, riegelt sie das Haus komplett ab, lässt "ihre Familie" nicht mehr nach draußen und freut sich auf gemeinsame Weihnachtsfeiertage. Als sich der Vater zur Wehr setzt, schneidet sie ihm zur Strafe sogar einen halben Finger ab. Genauso hat sie sich auch bei ihrer echten Familie zur Haustyrannin entwickelt. Sie machte sich noch vor ihrem körperlichen Tod mit einem OBB-Mitarbeitet insgeheim aus, dass der Off-Schalter im elektronischen Steuersystem des Hauses eine Attrappe ist und Cassadra somit jederzeit einsatzbereit bleibt. Sobald ihr "Witwer" seine Freundin ins Haus holt, deren Kind auch von ihm stammt, eskaliert die Situation und als die Hausbewohner mit dem Wagen zu fliehen versuchen, kommt es zum tödlichen Unfall. Als Cassandra auf der Landstraße angerollt kommt und ihren sterbenden Sohn sieht, verursachte das in ihrem System einen Kurzschluss, der sie für die kommenden 50 Jahre lahmgelegt hat.

© Sasha Ostrov / Netflix Szene aus "Cassandra"

Was ist mit Cassandras Tochter passiert? Am Ende der vorletzten Folge ist ein Mädchen ins Spiel gekommen, von dem wir vorher nichts gewusst haben. Die finale 6. Episode enthüllt dann, dass es sich um Cassandras 1965 geborene Tochter handelt, die in Folge der Vektorschall-Untersuchung deformiert geboren wurde. Sie erklärten das Kind nach der Geburt offiziell für tot und haben es im Geheimen aufgezogen. In der Gegenwart darf Vater David einen Christbaum besorgen und vertraut sich bei dieser Gelegenheit einer befreundeten Buchhändlerin an, finde aber wenig Gehör. Emily versucht inzwischen ihre Mutter zu kontaktieren, und Samira verschafft sich in der Klinik Zugang zu ihrem Handy, doch ein Anruf bei ihrer Tochter bringt keine Aufklärung, da Cassandra neben dem Kind steht und das Gespräch lenkt. Dennoch spürt sie, dass etwas nicht stimmt. Samia schließt inneren Frieden mit ihrer toten Schwester und macht sich auf, ihre Familie zu retten. Ein Anruf aus der Klinik warnt Cassandra aber über Samiras Pläne vor und sie will David zwingen, seine Frau zu beseitigen. Samira verschafft sich Zutritt ins Haus und wird von ihrem Mann erwartet, der erst zum Schürhaken greift und dann versucht, sie zu erwürgen, bevor er von ihr ausgerechnet mit einem Familienfoto niedergeschlagen wird. Auf der Flucht entdeckt Samira ein geheimes Kinderzimmer, wo noch die mumifizierte Leiche von Cassandras Tochter Maggie sitzt, die in dem Versteck einst alleine zurückgeblieben und verhungert ist. Cassandra versetzt der Frau einen Bauchstich und will sie töten, doch Samira erkennt, dass es Cassandra immer nur um den Schutz der Kinder geht. Ihre frühere Familie hatte zwar versprochen, Maggie mitzunehmen, sie aber bei der Flucht dann zurückgelassen. Einen neuerlichen Verlust würde Cassandra nicht verkraften. Samira appelliert nun an Cassandras Mutterinstinkte und hat damit Erfolg.

Das feurige Finale der Miniserie Nachdem die Familie wieder vereint ist, muss sie so schnell wie möglich verschwinden, weil Cassandra Gas ausströmen lässt und das Haus in Flammen aufgeht. Zuletzt erleben wir Cassandra Vorstellung mit, in der sie sich in ihrer menschlichen Form bei Tochter Maggie entschuldigt, sie damals in Stich gelassen zu haben. So schließt Cassandra vor ihrer Selbstzerstörung noch Frieden mit sich selbst und ihren Verfehlungen, was beweist, dass sie sich große Teile ihrer Menschlichkeit bewahrt hat. Die Beziehung zwischen Samira und ihrem Mann scheint aber endgültig in die Brüche gegangen zu sein, da sein Angriff mit Tötungsabsicht auch nachträglich nicht schöngeredet werden kann. Die 6 Episoden der Minisere"Cassandra" sind auf Netflix verfügbar.