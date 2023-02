Cate Blanchett: "Tár"-Kritik einer Dirigentin macht sie "traurig"

Macht statt Gender-Fragen

In einem Interview mit der "Welt am Sonntag" reagiert die australisch-US-amerikanische Künstlerin nun auf die Kritik. "Ich habe ja mit Dirigentinnen wie Simone Young und Nathalie Stutzmann gesprochen, die ein Verständnis für die, nennen wir es elastische, Tarkowski-artige Deutungsebene unseres Films haben", sagt Blanchett und erklärt weiter: "In 'Tár' geht es um Macht, nicht um Gender-Fragen."

Doch Blanchett zeigt auch Verständnis: "Aber wenn du, wie Marin Alsop, selbst die gläserne Decke durchbrochen hast, wenn du für sehr lange Zeit ganz allein auf diesen Sockel gestellt wurdest, wenn du eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit und ein Vorbild für Frauen warst - dann kann ich schon nachvollziehen, dass sie einen bestimmten Blick auf unseren Film hat. Sie hat ein Recht auf ihre Meinung. Absolut." Doch die Schauspielerin schiebt auch hinterher: "Es macht mich nur sehr traurig, weil diese Sicht unseren Film nicht erfasst."