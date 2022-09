"Tár"-Trailer: Cate Blanchett wird zur Dirigentin

Karriere in einer Männer-Domäne

Die Berlinerin Lydia Tár ist eine weltbekannte Künstlerin und wird nun als erste Frau eingeladen, den Posten als Chefdirigentin eines großen deutschen Orchesters zu übernehmen. Der Film zeigt, wie sich die Hauptfigur in einem männerdominierten Beruf durchzusetzen versteht und wir begleiten Lydia auf ihren Wegen durch die deutsche Hauptstadt. Die Aufnahme ihrer neusten Symphonie ist ebenso ein Thema, wie die Turbulenzen, die sich zwischen Berufs- und Privatleben ergeben. Durch die komplizierte Affäre mit einer Cellistin droht das Leben der Dirigentin in Schieflage zu geraten, doch ihre sechsjährige Adoptivtochter erweist sich in dieser Situation als unerwartete Hilfe.

Seinen dritten Spielfilm, zu dem er auch das Drehbuch beisteuerte, realisierte Todd Field nach 15-jähriger Regie-Pause – und ohne Cate Blanchetts Zusage, diese Rolle zu übernehmen, hätte er das Projekt niemals verwirklicht. Die Dreharbeiten fanden 2021 in Berlin und Dresden statt, wobei die Dresdner Philharmonie gleich als Orchester fungierte.

Neben Blanchett sind auch Mark Strong, Julian Glover, Noémie Merlant und Nina Hoss zu sehen. Die Filmmusik steuert der isländische Komponistin Hildur Guðnadóttir bei.

"Tár" erlebt seine Weltpremiere bei den heurigen Filmfestspielen von Venedig und wird im Oktober auch auf dem Filmfestival von New York gezeigt. Ein Kinostart ist bei uns für den 23. Feber 2023 vorgesehen.