Oscars 2023: Alle Gewinner in Live-Übertragung gekürt

Die Oscars werden 2023 wieder alle 23 Kategorien in ihrer Live-Übertragung aufnehmen. Das berichtet das US-Portal "Variety". Bill Kramer, CEO der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, bestätigte die Nachricht am Dienstag, den 29. November.

2022 wurden die PreisträgerInnen von acht Oscar-Kategorien, darunter Dokumentar-Kurzfilm, Schnitt, Filmmusik oder Szenenbild, nicht mehr live bei der Verleihung verkündet, sondern bereits davor. Diese Verleihungen wurden bei der Veranstaltung nur eingespielt. Die zeitsparende Maßnahme stieß in der Branche auf Kritik.

"Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir eine Show machen können, die alle Komponenten des Filmemachens auf unterhaltsame und ansprechende Weise zelebriert", erklärt Kramer in dem neuen Statement.