Starke Figuren

Mit "Causeway" kehrt Jennifer Lawrence wieder zu ihren Wurzeln als starke Charakterdarstellerin zurück. Sie hatte ihren großen Durchbruch im intimen Drama "Winter’s Bone" und zeigt nun wieder, dass es keine Riesenbudgets braucht, um eine berührende schauspielerische Leistung abzuliefern. Nach einer langen Pause war sie das letzte Mal in Adam McKays Netflix-Hit "Don’t Look Up" zu sehen und ist auch Teil des Ensembles in David O. Russels "Amsterdam".

In "Causeway" ist neben Lawrence der Shooting-Star Brian Tyree Henry zu sehen, der bereits mit starken Rollen in "Widows", "If Beale Street Could Talk" und "Atlanta" auf sich aufmerksam machen konnte.