Die 13 besten Psychothriller auf Amazon Prime

Fight Club (1999)

David Finchers Kult-Film "Fight Club" ist eine moralisch verkommene Sandkiste für Erwachsene: Kompromisslos zelebriert er das Unschöne mittels heruntergekommenen Settings, geschundenen Körpern, matten Farben und derber Sprache. "Fight Club" ist so vieles, dass man gar nicht weiß, wo man beginnen und wo man enden soll, womit man sich ähnlich wie die Protagonist*innen in dieser filmischen Gegenwart ohne Zukunft fühlt:

Der Film ist eine kühne Kritik an der Konsumgesellschaft und dem materialistischem Denken, das den 1990er-Jahren so sehr innewohnte, dass das innerliche Abstumpfen von uns Menschen als selbstverständlich hingenommen wurde. Er ist ein Aufruf gegen blinde Autoritätshörigkeit. Er ist auch eine philosophische Gewaltorgie, die auf der Seele genauso viele Hämatome hinterlässt wie am Körper, der in "Fight Club" zur Leinwand und Projektionsfläche all dessen wird, was in der Menschheit falsch läuft. Der Körper als einzig konstante Waffe, wenn die Psyche zusammenbricht. Und schließlich ist "Fight Club" auch eine anarchische Parabel auf toxische Männlichkeit, die das Groteske und Knallharte zu Stilmittel und Kunstform erhebt.

Dabei greift Fincher so derart tief in die visuelle, akustische und doppelbödige Film-Trickkiste, wie er nur kann. Sogar beim zigfachen Ansehen entdeckt man immer wieder neue Subtexte. Obendrein waren Brad Pitt und Edward Norton nie mehr so cool-lässig-intensiv wie hier. "Fight Club" ist Mindfuck in höchster Vollendung und ein revolutionärer Film-Klassiker, der bis heute seinesgleichen sucht.

