The Girl on the Train (2016)

Wer Gefallen an "Gone Girl" findet, wird auch "The Girl on the Train" lieben, die beiden Filme fischen im selben Suspense-, Themen- und Twists-Gewässer – und auch letztgenannter ist eine Romanverfilmung.

Im Fokus steht die frisch geschiedene Rachel Watson (Emily Blunt), die jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit fährt und dabei Menschen, genauer: verliebte Pärchen, beobachtet. Besonders ein bestimmtes – vermeintlich? – glückliches Paar hat es ihr angetan. Als sie eines Tages etwas Beunruhigendes beobachtet, wird Rachel daraufhin immer tiefer in ein Labyrinth aus Lügen, Träumen, Wunschvorstellungen und realer Gefahr verwoben und schon bald droht sie dem Wahnsinn zu verfallen.

Je weniger man weiß, desto besser! Mitreißend, packend und mit den Erwartungen des Publikums spielend.

"The Girl on the Train" ist nicht im Prime-Abo enthalten. Hier geht's zum Film!