"Magic Mike 3": Heißer Trailer mit Channing Tatum und Selma Hayek

Tatum und der Lapdance

Die Fortsetzung "Magic Mike XXL" (2015) wurde von Gregory Jacobs inszeniert. Der dritte Teil wird am 10. Februar 2023 bei HBO Max erscheinen. Tatum, der seine Karriere als Tänzer und Model begann, arbeitete zeitweise auch als Stripper in Florida.

„Magic“ Mike Lane (Tatum) kehrt nach einer längeren Auszeit auf die Bühne zurück. Nachdem ein Geschäftsabschluss krachend gescheitert ist, muss sich der mittellose Mike nun mit Barkeeper- Auftritten in Florida über Wasser halten. Dann macht ihm eine wohlhabende Society-Lady (Hayek Pinault) ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. In der Hoffnung, damit seinen letzten großen Job zu absolvieren, reist er mit ihr nach London – und stellt bald fest, dass seine Auftraggeberin eine ganz eigene Agenda verfolgt. Als Mike herausfindet, was sie wirklich vorhat, steht alles auf dem Spiel. Wird es ihm (und der Gruppe heißer neuer Tänzer, die er in Form bringen muss) gelingen, die ganz große Show durchzuziehen?

Gegenüber "Entertainment Tonight" kündigte Tatum immerhin an, dass er einen persönlichen Lapdance hinlegen werde und bereits die Eröffnungs-Szene werde "besonders heiß" sein.

"Besonders heiß" ist auch das erste Szenenfoto, das Tatum persönlich nun veröffentlicht hat: