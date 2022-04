"Magic Mike 3": Salma Hayek unterstützt Channing Tatum

Hollywood-Star Channing Tatum (41) bekommt mit Salma Hayek (55) weibliche Verstärkung für die Fortsetzung der Stripper-Story um "Magic Mike". Hayek, die zuletzt in "Eternals" und "House of Gucci" mitspielte, stößt zur Besetzung von "Magic Mike's Last Dance", wie die US-Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" am Mittwoch berichteten.