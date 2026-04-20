"Charlie vs. the Chocolate Factory": Netflix-Animation kommt

Lust auf Schokolade? In "Charlie vs. the Chocolate Factory" wird es davon mehr als genug geben. Die animierte Netflix-Fortsetzung zum Kult-Klassiker "Charlie und die Schokoladenfabrik" von Roald Dahl verspricht, mit eigens komponierten Songs, brandneuen Figuren und überraschenden Comebacks ein frisches Kapitel im Wonka-Universum aufzuschlagen. Zu den Sprechern zählen "Heartstopper"-Fanliebling Kit Connor als Charlie Paley und Oscar-Preisträger Taika Waititi als Willy Wonka.

Das Regie-Duo Jared Stern und Elaine Bogan ist sich sicher, dass "Charlie vs. the Chocolate Factory" Zuschauer weltweit verzaubern wird und gleichzeitig einer neuen Generation die Tür zu Willy Wonkas magischer Welt öffnet. In einer Presseaussendung meinen die beiden: "Da wir mit der herrlich schrägen Welt von Willy Wonka aufgewachsen sind, ist es für uns ein Privileg, seine weiteren Abenteuer als schräge Erwachsene zum Leben zu erwecken. Und wie schön, dies dank der Magie der Animation auf eine noch nie dagewesene Weise zu tun und so ein ‚Charlie vs. the Chocolate Factory‘ zu schaffen, das noch köstlicher verrückt ist, als man es sich in seinen kühnsten Träumen vorstellen kann. Falls wir das vermasseln sollten, könnt ihr uns gerne in den Müllschlucker werfen!"

Darum geht es in "Charlie vs. the Chocolate Factory"

Willy Wonka hat die Jahre nach dem "Golden Ticket"-Wettbewerb hinter Gittern verbracht, weil er ein Kind in eine Blaubeere verwandelt hat. Nachdem er seine Strafe abgesessen hat, kehrt Wonka in seine Fabrik zurück, fest entschlossen, der bitteren Welt ein wenig Süße zu verleihen.

Doch dabei stehen ihm der Teenager Charlie Paley und seine Freunde im Weg. Diese neue Generation „verdorbener“ Kinder schmiedet einen Plan: Sie wollen in die Fabrik einbrechen, eine unbezahlbare Wonka-Tafel stehlen und so ihr Zuhause retten. Doch wie so viele vor ihnen, die die fantastische Welt der Fabrik betreten haben, erwartet sie dort etwas, woran sie sich die Zähne ausbeißen werden…

"Charlie vs. the Chocolate Factory" ist ab 2027 auf Netflix verfügbar.