Für Calah Lane ist es die erste große Rolle in einer Hollywood-Produktion. Die 18-Jährige zeigt eine tolle Leichtigkeit bei ihrem Schauspiel und eine großartige Chemie mit Timothée Chalamet. Nach ihrer nicht gerade kleinen Rolle in einem der besten Filme 2023 (ja, ich hab's gesagt!) steht ihrem Aufstieg in Hollywood wohl nichts weiter im Weg. Auch Hugh Grants Schauspiel soll nicht unerwähnt bleiben: Als kleiner missmutiger Oompa Loompa, mit einem größeren Herz als er gerne hätte, wird er schnell zum Publikumsliebling und bringt es mit seinen überraschenden Auftritten regelmäßig zum Lachen. Ein wahrer Spaß für Zuschauer:innen!

Nicht nur wartet "Wonka" mit einem Star-Cast auf, der in dem Musical seinen Spaß am Schauspiel zeigt, sondern dessen Figuren wissen auch zu begeistern. Sie sind unglaublich originell und hinterlassen dadurch einen positiven, bleibenden Eindruck, der Lust auf einen Rewatch macht. Die Figuren sind gerade so komplex, dass erwachsene Zuschauer:innen nicht von ihnen gelangweilt werden und doch so kindlich vereinfacht, dass auch die Kleineren im Publikum Spaß an den Charakteren haben. Sie sind liebevoll und mit dem Hang zur Übertreibung gestaltet – aber auf positive Weise!