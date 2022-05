"Chloe": Trailer zur Psychothriller-Serie auf Amazon Prime

Darum geht's in "Chloe"

Becky Green (Erin Doherty) ist gern auf Social Media unterwegs. Von einem Profil ist sie aber regelrecht besessen: nämlich von jenem ihrer Jugendfreundin Chloe Fairbourne (Poppy Gilbert), die es wiederum liebt, im Netz ihr perfektes Leben samt perfektem Ehemann und perfekten (weil erfolgreichen) FreundInnen darzustellen. Becky ist fasziniert davon, aber ihr wird dadurch immer wieder schmerzlich bewusst, dass Chloe all das hat, was ihr Leben vermissen lässt. Das Perfekte ist nur einen Klick entfernt und trotzdem so weit weg.

Beckys Leben ist alles andere als einfach, muss sie sich doch um ihre demenzkranke Mutter kümmern. Als Chloe plötzlich stirbt, nimmt Becky kurzerhand eine neue Identität an und dringt immer mehr in Chloes Leben ein, um herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Doch sie findet – natürlich – mehr und mehr Gefallen an dieser fremden Welt und ihrem Alter Ego Sasha, die so viel mächtiger ist, als Becky es je war. Nun ist sie plötzlich ein beliebter, gut vernetzter "Jemand" und kein "Niemand" mehr.

Wie es immer in Thriller-Serien ist, muss Becky bald bemerken, dass Chloes Leben bei weitem nicht so perfekt war, wie es den Anschein hatte. Doch je tiefer Becky in die neue Welt eintaucht, desto mehr riskiert sie, sich darin zu verlieren ...