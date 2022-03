"Fargo": Alle Staffeln jetzt auf Amazon Prime!

Vor allem aber überzeugt die Serie durch intelligenten und pechschwarzen Humor und eine Aura des Absurden. Die Serie funktioniert als unnachgiebiger Thriller genauso wie als zynische Charakterstudie. Und damit für genügend Abwechslung gesorgt ist, spielt jede Staffel in einem anderen Jahr und an einem anderen Schauplatz, auch die SchauspielerInnen sind andere:

Martin Freeman und Billy Bob Thornton werden in Staffel Zwei abgelöst von Kirsten Dunst (so gut wie noch nie!) und Patrick Wilson, die wiederum in der dritten Season für Ewan McGregor Platz machen. In Staffel Vier steht Chris Rock im blutigen Fokus. Die Handlungen selbst pendeln insgesamt zwischen 1950 und 2010.

Kurz: Fans des Original-Films sollten sich dieses Serienjuwel auf keinen Fall entgehen lassen!