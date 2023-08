Hast du dich manchmal gefragt, wie dein Leben als RomCom aussehen würde? Oder fühlst du dich manchmal so, als wär dein irdisches Leben eine Ansammlung verrückt-romantisch-komischer Verwicklungen á la Hollywood? (Wenn ja: Glückwunsch!). Oder vielleicht weißt du ja in deinem Liebesleben nicht weiter, weil es derart rund und verzwickt zugeht, dass dir nicht mal Dr. Sommer oder der Netflix-Beziehungsberater "Too hot to handle" weiterhelfen können.

Wenn du auf diese durch und durch psychologisch fundierten Fragen mit einem klaren Ja antworten kannst, haben wir den passenden Netflix-Streamingtipp für dich: "Choose Love" ist die erste interaktive Rom-Com des roten Streamingriesen. Das heißt: DU entscheidest, ob die Heldin und der Held sich am Ende kriegen oder doch einsam weiterhin ihr Schoki-Eis in sich reinmapfen (oder so).

Hier aber mal der Trailer: