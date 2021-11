Ähnlich wie bei einem Videogame klickst du an besonders spannenden Stellen in der Handlung mit der Fernbedienung oder der Maus die Wahlmöglichkeiten an – aber Achtung, dafür hast du nur wenige Sekunden Zeit!

Deine Entscheidung bestimmt den weiteren Verlauf der Handlung (zumindest zum Teil), am Ende haben wir alle einen anderen Film gesehen. Biegst du einmal falsch ab, fängst du einfach wieder von vorne an. Interaktive Filme und Serien laden zum Immer-Wieder-Schauen (beziehungsweise Spielen) ein und bieten ultimativen und kurzweiligen Entertainment-Spaß.

Zugegeben ist die Auswahl an interaktiven Titeln bei Netflix noch sehr überschaubar, trotzdem richten sich die Titel bereits jetzt an verschiedene Alters- und Interessensgruppen. Weil der Zuspruch der AbonenntInnen groß ist, dürfen wir sicher sein: Mehr und Großes wird folgen! Beispielsweise arbeitet Netflix mit "Jigsaw" aktuell an seiner allerersten interaktiven Serie aus dem eigenen Haus.

Die 7 besten Filme und Serien zum Mitbestimmen auf Netflix: