Am 13. Oktober 2026 jährt sich der Geburtstag der 2018 verstorbenen Schriftstellerin Christine Nöstlinger zum 90. Mal . Der ORF reagiert darauf mit einem Programmschwerpunkt : In ORF 2 und ORF III befassen sich diverse Sendungen mit Nöstlingers Leben und Werk.

Der „kulturMONTAG“ am 12. Oktober um 23.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON befasst sich mit dem am 16. Oktober im Kino startenden Dokumentarfilm „Nöstlinger – Sowieso und überhaupt“, den Regisseurin Alexandra Schneider Christine Nöstlinger zum 90. Geburtstag widmet. In diesem, vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Porträt – betitelt nach dem gleichnamigen Jugendroman der Schriftstellerin – werden deren markante Sprache, ihr scharfsinniger Humor und unerschütterlicher Humanismus auf eindrucksvolle Weise wieder lebendig. Mit dabei sind u. a. Ursula Strauss, Stefanie Sargnagel und die beiden Töchter Barbara Waldschütz und Christiana Nöstlinger.

Nöstlinger-Schwerpunkt auf ORF III

ORF III würdigte Christine Nöstlinger am Sonntag, dem 11. Oktober, mit vier österreichischen Filmproduktionen, die mit ORF-Beteiligung entstanden sind. Den Auftakt machte um 14.10 Uhr der Fernsehfilm „Eine Dicke mit Taille“ von Heide Pils aus dem Jahr 1994 nach einem Originaldrehbuch der Autorin. Darin versuchen zwei erfolglose Werbeunternehmer ihr Glück als Heiratsvermittler. Danach folgte um 15.45 Uhr der 1998 von Andreas Prochaska inszenierte komödiantische Kinderkrimi „Die 3 Posträuber“ nach dem gleichnamigen Nöstlinger-Roman über zwei rivalisierende Kinderbanden. Die zehnjährige Ivonka will dabei, ihrem detektivischen Spürsinn folgend, drei erwachsene Gauner fassen und gerät schließlich selbst in Gefangenschaft. Ebenfalls auf einer Romanvorlage von Christine Nöstlinger basiert der 2004 von Peter Payer gedrehte Kinderfilm „Villa Henriette“ (17.25 Uhr), in dem die Autorin selbst einen kleinen Gastauftritt übernommen hat: Darin versucht die zwölfjährige Marie gemeinsam mit ihren Freunden, die Zwangsversteigerung ihres geliebten, „sprechenden“ Hauses zu verhindern. Abschließend zeigte ORF III um 18.55 Uhr die 2021 produzierte Romanverfilmung „Geschichten vom Franz“ von Johannes Schmid. Das humorvolle Kinoabenteuer dreht sich rund um den neunjährigen Franz, der mit Hilfe seiner besten Freunde Gabi und Eberhard seine Stimme und sein Selbstvertrauen wiederfinden möchte.

Am Dienstag, dem 13. Oktober, dem tatsächlichen Geburtstag von Christine Nöstlinger, widmet sich um 19.40 Uhr auch „Kultur Heute“ der preisgekrönten Autorin und ihrem vielseitigen Leben und Werk.