Alljährlich findet im festlich geschmückten Großen Saal des Wiener Konzerthauses "Christmas in Vienna" statt – eines der renommiertesten Weihnachtskonzerte der Welt. Vom klassischen Weihnachtsrepertoire über traditionelles Liedgut bis hin zu populären Weihnachtssongs ist alles dabei. Doch welche Interpretinnen und Interpreten geben sich 2025 die Ehre bei dem Konzert, das auf ORF übertragen wird?

Internationale Opernstars und eine heimische Schauspielerin

Mit der US-amerikanischen Sopranistin Angel Blue, der aus Frankreich stammenden Sängerin Julie Fuchs, dem französischen Bariton Ludovic Tézier und dem usbekischen Tenor Bekhzod Davronov stehen dieses Jahr vier internationale Opernstars auf der Bühne des Wiener Konzerthauses. Gemeinsam mit den Wiener Sängerknaben und der Wiener Singakademie stimmen sie auf Weihnachten ein.

Erstmals dabei ist der Trompeter und Komponist Thomas Gansch. Schauspielerin Mavie Hörbiger rundet mit literarischen Akzenten den Künstlerreigen ab. Am Pult des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien steht zum ersten Mal Heinz Ferlesch. Für die ORF-Bildregie zeichnet Felix Breisach verantwortlich.