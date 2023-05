Claude Lanzmanns Film "Shoah" ins Weltdokumentenerbe aufgenommen

Die UNESCO hat den Dokumentarfilm "Shoah" des französischen Filmemachers Claude Lanzmann samt den dazugehörigen Interviews in das Weltdokumentenerbe aufgenommen. "Der Film ist ein pädagogisches Werk, das wertvolle historische Informationen beinhaltet und sie im Gedächtnis der Zuschauer verankert", heißt auf der am Mittwoch in Paris veröffentlichten Liste der Neuaufnahmen.

Lanzmann hatte zwölf Jahre an dem Film über den Massenmord der Nazis an sechs Millionen Juden gearbeitet.